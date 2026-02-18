マスクを被ったラッシング「今年は誰も成し遂げていないことをやりたいと思っているはず」ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールで今キャンプで初のライブBPに登板した。打者4人と対戦し、2奪三振、安打性は1本だった。最速は98マイル（約157.7キロ）だった。上々の試運転だった。シアニに強烈なピッチャー返しを食らったが、続くテオスカー・ヘルナンデスを遊ゴロに打ち取り、パヘスとタッ