世帯年収600万円で中学生から寮生活を選ぶことは、学校の費用次第で十分に実現できますが、選び方によっては家計が苦しくなりやすい面もあります。 大事なのは、学費だけで無理かどうかを決めないことです。寮費や食費に加えて、帰省の交通費やお小遣いなども必要になり、年間の負担が想像以上に増えることがあるからです。 本記事では、寮生活にかかる費用の内訳と見落としやすい支出、年収600万円で無理を減らすための