ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、初出場の千葉百音（２０＝木下グループ）は７４・００点の４位発進だった。最終滑走で登場すると、３本のジャンプを着氷。スピン、ステップは最高何度のレベル４でそろえた。演技後には「初めての五輪が最終滑走というだけで、かなり強烈な感じだった。この先の人生で、五輪で最終滑走を経験することはないかも