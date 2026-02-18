高齢ドライバーによる事故が増えている。75歳からは免許更新時に「高齢者講習」「認知機能検査」を行うが、それでも不安は残る。自動車運転免許研究所所長の長信一さんは「ご本人やご家族が運転に不安を感じたら、チェック項目を見て話し合ってほしい。免許を更新、返納する以外の選択肢もある」という――。※本稿は、長信一『動画でまるわかり運転免許更新完全ガイド認知機能検査・運転技能検査対応』（高橋書店）の一部を再編