「警察です。あなた名義の口座が犯罪に使われています」そんな電話がかかってきたら、ドキッとするでしょう。 最近、このような警察官を装った電話でお金を支払ってしまう被害が増えているそうです。こうした場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。今回の記事では、そのような疑問にお答えします。 現金で渡してしまった場合 警察官を装う詐欺事件では、現金を直接渡させる手口も少なくありません。よくある