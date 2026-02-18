宮崎合宿が行われているサンマリンスタジアム内にお目見え来月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で大会連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」のために、画期的な“仮眠室”が設置された。宮崎合宿（今月14-24日）が行われている「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」内の一室に設けられた「リカバリールーム」がそれ。着るだけで血行促進・疲労回復の効果があるリカバリーウェアなどを企画・製造・販売している株式会