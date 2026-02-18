清原果耶が、揺れ動く少女の心情を繊細に演じている 2014年にオーディションを経て芸能界に飛び込み、翌年には早くもNHK連続テレビ小説「あさが来た」で女優デビューを果たした清原果耶。その後も目覚ましい活躍を続け、映画「護られなかった者たちへ」(2021年公開)では第45回日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞を、映画「碁盤斬り」(2024年公開)でも第48回日本アカデミー賞の優秀助演女優賞を受賞するなど、着実にキャリア