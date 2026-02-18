「鶴岡一人記念大会」を過去4年で3度制覇…V候補に挙がる「関西女子」ボーイズリーグ春の全国大会「スターゼンカップ 第56回春季全国大会」が、3月26日から東京・大田スタジアムなどで開催される。今年から新たな取り組みとして「女子の部（中学生）」も実施。6チームが参加する。女子の部はボーイズリーグの各ブロック代表（東日本、中日本、関西、中四国、九州）5チームに加え、昨年創部された女子単独チーム「京葉ガールズ