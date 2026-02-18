ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演している俳優の岡部たかしが１８日、番組についてコメントを寄せた。女優の郄石あかり演じる主人公・松野トキの父親・松野司之介役を好演。「視聴者の方や周囲から『面白い』など、好評の声をいただくことが多く、皆さんに楽しんでもらっていることを日々、実感しています」と喜び、「放送では自分の知らないシーンもあり、ヘブンのビールを探すシーンはこん