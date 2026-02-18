サッカーのドイツ2部マクデブルクは17日、元日本代表FWオナイウ阿道（30）が退団すると発表した。横浜Mからトゥールーズを経て23年夏に同じフランスのオセール入りしたストライカーは1年目に15得点を挙げてクラブの1部復帰に貢献。2季目は4得点にとどまって昨夏にマクデブルク入りしたが、ここまで4試合に出場して無得点だった。マクデブルクでスポーツ・ディレクターを務めるオトマー・ショルク氏は「残念ながら阿道は我々