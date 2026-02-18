45周年を迎えた「ツインクル」が、同じ“お星さま”モチーフで愛され続ける「リトルツインスターズ」と初コラボ♡平成女児ブームで再注目されるシール文化にぴったりな、特別感あふれるセットが登場します。懐かしさと今っぽさを詰め込んだアニバーサリーアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。 45周年記念の特別コラボ 明治が販売するたまご型ミルクチョコレ}