【ニューヨーク共同】連休明け17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比60銭円安ドル高の1ドル＝153円23〜33銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1849〜59ドル、181円59〜69銭。足元で円高ドル安が進んだことなどを背景に、ドルを買い戻す動きが優勢となった。