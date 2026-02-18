「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）古巣を相手に最高の“恩返し”だ。現役ドラフトで楽天から加入した広島・辰見鴻之介内野手（２５）が、３安打１打点１盗塁。「試合前もあいさつができた。すごく良い一日でした」。結果を残し、白い歯がこぼれた。六回に左前打で出塁すると、すかさず二盗成功。５球目でのスタートに「根拠を持って。セーフになれるという、根拠が見えた」。八回無死三塁で