スターバックスのペストリー類の温め方がわかるレシートがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】保存しなきゃ！噂のレシート「スタバの神店員がこれくれたからもう無敵」と件のレシートを紹介したのはめぐチャンさん（@omegudayon）。【キッシュ】電子レンジ（500W）40秒＋オーブントースター（1000W）50秒、もしくは電子レンジ（500W）50秒【スコーン】電子レンジ（500W）20秒＋オーブントースター（1000W）30秒、もしくは電子