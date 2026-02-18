「47.6km／Lは衝撃的」と驚きの声もクルマの進化は年々着実に進んでいますが、そのなかでも強く印象に残るモデルはそれほど多くありません。発表から時間が経っても語り継がれるコンセプトカーには、やはり明確な狙いや時代を先取りする提案が込められているものです。2012年に登場した一台も、そうした存在でした。【画像】超カッコイイ！ これが“ヤリスサイズ”のトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）そのク