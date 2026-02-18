私（アユ）は夫のシンゴと3人（大学2年生、高校1年生、中学1年生）の子どもを育てています。夫には「ナナちゃん」という妹がいます。ナナちゃんはずっと仕事一筋で頑張っていましたが、数年前に結婚。この度、待望の第一子である女の子を出産したのです。うちの子たちはナナちゃんにはとても可愛がってもらっていたので、出産祝いに何をあげようか家族で考えていたのでした。すると義母から、長女が生まれたときにナナちゃんからお