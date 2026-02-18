＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇17日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞72人しか出場できない、米国女子ツアーの“春のアジアシリーズ”初戦が19日（木）に開幕する。日本勢は12人が参戦。そのなかにプロ2年目の吉田鈴（りん）が主催者推薦で出場する。【純白】渋野日向子とツーショット吉田鈴がドレスに着替えたら…自身初の米ツアーの舞台に「日本と違った感じで、会ったことない選手とか、見たかった選