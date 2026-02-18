「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）開幕ローテ入りへ猛アピールだ。広島・玉村昇悟投手（２４）が楽天戦で３回１安打無失点と好投した。石井投手コーチから指導を受けた新スライダーの手応えは十分。「石原さんにも『良い』と言ってもらえた。良かったと思います」と汗をぬぐった。四回から出番が来た。先頭・黒川への初球。習得中の一球で見逃しのストライクを奪い、３球目には決め球として