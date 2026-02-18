「広島２軍春季キャンプ」（１７日、日南）今年から育成契約となった広島・河野佳投手（２４）が、中崎の教えを胸に春季キャンプで練習に励んでいる。今オフも自主トレを共にし、練習姿勢などを学んだ。投球や考え方の芯を持つことの重要性を説かれた右腕は、支配下登録を目指して腕を振り続けている。河野が思い切り腕を振る。切れのある直球はミットに乾いた音を響かせる。首脳陣もうなずく速球だ。今オフ、３年連続で中崎