俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に松野司之介役で出演中の岡部たかしがコメントを寄せた。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天――番組の反響や、放送を見ての感想を聞かせてください。視聴者の方や周囲から「面白い」など、好評の声をいただくことが多く