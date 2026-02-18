【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,533.19 △32.26（2/17）NASDAQ：22,578.38 △31.71（2/17） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。米国とイランの核問題に関する協議が進展しているとの観測が浮上し、地政学リスクの緩和が投資家心理の改善につながりました。ダウ平均は上昇して取引を開始すると、終日を通して方向感に欠ける展開となりました。寄付き後は早々に下落に転じ