◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、日本勢が活躍した。中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位で19日（同20日）のフリーを迎えることになった。初出場の17歳・中井が自己ベストの78.71点で首位