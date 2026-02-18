「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、フリー打撃で今キャンプ自身最多となる４本の柵越えを披露。第４クールで疲れも蓄積する時期だが「体は全然、元気なので。疲労もあるけど、しっかりケアしながら今のところできている」と頼もしい言葉を並べた。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「バッティングで光るものを見せている。レギュラーを奪い取るには守備の向上を