【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月15日、立川ステージガーデンにて、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」が昼夜2回公演で開催された。会場にはイベントキービジュアルを使った大きな横断幕がロビー正面に掲示されていたほか、キャラパネルの展示などが行われ、撮影のために多くの来場者が列を作っていた。昼公演イベントレポート開演3分前になると、スーツを纏った描き下ろし