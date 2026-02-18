グラミー賞授賞式、スーパーボウル・ハーフタイムショーを通じて、日本でも大きな注目を集めているバッド・バニー（Bad Bunny）の来日公演が開催決定。3月7日、東京近郊にて開催されるSpotify「Billions Club Live」に出演する。2025年のSpotify年間ランキング〈世界で最も再生されたアーティスト〉に1位に選ばれ、歴代最多となる4度目のトップを記録したバッド・バニーが、Spotify主催の特別公演シリーズ「Billions Club Live」の