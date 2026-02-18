【本日の見通し】ドル円は方向性を探る展開が継続、NZ中銀は据え置き見込み 昨日のドル円は上下に往って来い。ロンドン市場で152.70円を付けた後、ドル高が優勢となり153.92円台まで上昇。その後153円台前半に戻す展開を見せた。中東情勢への警戒が有事のドル買いにつながっていた面があるが、イランと米国の高官級協議で、原則となる指針に合意と報じられたことを受けて、警戒感が後退している。 ドル円はこ