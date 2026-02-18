ソニー「WF-1000XM6」 ワイヤレスノイキャンのスタンダード 完全ワイヤレスイヤフォンはもはやイヤフォンとしてはもっとも普及したスタイルとなった。周りを見回しても、ワイヤードのイヤフォンを使っている人はよほど何かにこだわりのある少数派となっている。 そんな中でも、ノイズキャンセリングの強さで人気を二分するのが、Apple「AirPods Pro」シリーズと、ソニー「WF-1000XM」シリ&