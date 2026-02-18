リンクをコピーする

▼滋賀県（彦根地方気象台・１８日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後雪か雨▼京都府（京都地方気象台・１８日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後雪か雨▼大阪府（大阪管区気象台・１８日５時）【大阪府】晴れ後くもり▼兵庫県（神戸地方気象台・１８日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後雪か雨▼奈良県（奈良地方気象台・１８日５時）【北部】晴れ後くもり【南部】晴れ後くもり▼和歌山県（和歌山地方気象台