藤原さくらが、本日2月18日にリリースしたニューアルバム『uku』より「Every day」のMVを公開した。 （関連：藤原さくら、アルバム『wood mood』で紡いだ幸福の一夜NHKホールで迎えた充実のツアーファイナル） 本楽曲のMVは、映像監督を柚葉が務めた。夜の部屋に一人きりの藤原が、楽曲のリリックを纏うように表現しており、日常、月明かりといった身の回りのものすべてを“ありのままでよい”と