１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円３１銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円７２銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日にニューヨーク連銀が発表した２月の製造業景況指数が市場予想を上回ったことや、米ＡＤＰリサーチ・インスティテュートとスタンフォӦ