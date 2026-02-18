１８日の東京株式市場で日経平均株価は反発する見通し。１７日の欧州市場で主要国の株価指数は軒並み高となり、ロンドンのＦＴＳＥ１００は最高値を更新。英国での利下げ観測の高まりが追い風となった。プレジデントデーの祝日による連休明けとなった同日の米株式市場で主要３指数は小幅に上昇した。ソフトウェア関連株への売りが続き警戒感が広がった半面、エヌビディア＜NVDA＞やアップル＜AAPL＞といった大型ハイテク株