Medical DOC監修医がうつ病の薬の副作用への対処法や日常生活の注意点ついてご紹介します。 ※この記事はMedical DOCにて『「うつ病の治療で使用される薬の副作用」にはどんな症状がある？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：大迫 鑑顕（医師） 千葉大学医学部卒業 。千葉大学医学部附属病院精神神経科、袖ヶ浦さつき台病院心療内科・精神科、総合病院国保旭中央病院神経