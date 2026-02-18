韓国のWBCの目標はベスト8だ。だが台湾を破らなければ、3大会連続1次ラウンド敗退という屈辱を拭い、アメリカ行きのチャーター機に乗ることはできない。その台湾は直近の国際大会優勝によって自信に満ちあふれている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式ツェン・ハオジュ監督が率いる台湾代表は、歴代最高クラスのラインナップをそろえ、WBCでも波乱を続けようとしている。2024年WBSCプレミア12で