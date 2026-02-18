がんは「見つかってから治す」もの――そう考えてきた人は多いだろう。だが堀江貴文氏は、がんは発症する前に先手を打つ「予防医療」こそが合理的だと語る。人間ドックから最先端治療の免疫細胞療法まで、がん対策のいまを「予防」と「お金の価値」の観点から読み解いていく。※本稿は、『予防医療How Much？ 病気のリスクをお金の価値で考えてみた』（堀江貴文/著、メディカルレビュー社）の一部を抜粋・編集したものです。早期発