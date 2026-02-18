言わずと知れた稀代のスーパースター、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの長男が、日本を相手に魅せた。ポルトガルで開催されている「4 Nations Tournament」に出場しているU-16ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアのアシストが反響を呼んでいる。スペイン紙『MARCA』の公式SNSが取り上げたのが、初戦となったU-16日本代表戦（３−０）の２点目のお膳立てだ。圧倒的なフィジカルを駆使してペ