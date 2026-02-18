【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STU48石田千穂のグループ卒業記念写真集（タイトル未定）が、4月22日に発売されることが決定した。 ■「自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」（石田千穂） STU48に1期生として加入以来、数多くのシングルで選抜・センターを務めるなど、グループを牽引してきた石田千穂。彼女のグループ卒業を記念した、3冊目の写真集の発売が決定し