リンクをコピーする

― ダウは32ドル高と続伸、米イランの核協議進展に期待 ― ＮＹダウ 49533.19 ( +32.26 ) Ｓ＆Ｐ500 6843.22 ( +7.05 ) ＮＡＳＤＡＱ 22578.38 ( +31.71 ) 米10年債利回り4.060 ( +0.012 ) ＮＹ(WTI)原油 62.33 ( -0.56 ) ＮＹ金 4905.9 ( -140.4 ) ＶＩＸ指数20.29 ( -0.91 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57085 ( +475 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て)571