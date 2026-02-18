滋賀県大津市で保護司の男性を殺害したとされる男の裁判員裁判が始まり、事件当時、被害男性の制止を振り切り犯行に及んでいた状況が明らかになりました。起訴状などによりますと、飯塚紘平被告（３６）は保護観察中のおととし５月、自身の保護司だった新庄博志さん（６０）をナイフと斧で襲い、殺害した罪などに問われています。１７日に始まった裁判員裁判で、飯塚被告は起訴内容を認め「守護神様の声に支配されてやりまし