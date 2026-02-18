１７日未明、滋賀県大津市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢の女性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。１７日午前２時半時ごろ、大津市坂本で近くに住む人から「住宅から炎が出ている」と通報がありました。警察などによりますと、消防車などあわせて１１台が出動し火は約４時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、焼け跡から性別・