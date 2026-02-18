将棋の藤井聡太六冠が永瀬拓矢九段の挑戦を受ける王将戦七番勝負の第４局が和歌山市で行われています。将棋の８大タイトル戦のひとつ、王将戦の第４局が１７日に和歌山市で始まりました。５連覇を目指す藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑んでいます。王将戦は先に４勝したほうがタイトルを手にする七番勝負で、ここまで藤井六冠の１勝に対し、永瀬九段が２勝と先行しています。一進一退の攻防が続くなか、午後のおやつでは藤井六冠が