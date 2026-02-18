◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、千葉百音（木下グループ）が最終滑走で登場し、ノーミスの演技で74.00点の高得点で4位につけた。冒頭にフリップ―トーループの連続3回転を決め、その後も2回転アクセル、3回転ルッツとジャンプを着氷するなど、レベル