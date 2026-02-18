女優の桜井日奈子（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「セブン-イレブン『にゃんこ発見！』新商品発表会のイベントへ参加させていただきました」と書き出した桜井。「ねこ店長のポセイドンくんと」と添えて“2ショット”を披露した。「きたる猫の日2月22日まで、セブン-イレブンから数量限定で発売される新商品を試食させていただきまして、中でもにゃんパフェが、、大変好みでした、、