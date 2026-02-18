坂口安吾の命日だった。小説家であり評論家、随筆家。1955（昭和30）年2月17日朝、脳出血のため48歳で逝った。少年時代は野球や陸上競技に熱中し、戦後は文壇野球チームでエース、4番を務めた。『肉体自体が思考する』という随筆がある。サルトルの小説について＜たゞ肉体が考へ、肉体が語つてゐる＞として＜我々の倫理の歴史は、精神が肉体に就て考へてきたのだが、肉体自体もまた考へ、語りうる＞。織田作之助らの小説に