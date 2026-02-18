今季限りで休部する社会人野球・パナソニックの本間颯太朗内野手（23）は、入社2年目を迎えて副主将に就任。チームの一員として過ごすラストイヤーに向けて、揺るぎない決意を明かした。「自分が入社して2年でチームがなくなってしまうのは思い描いていた将来とは違う形になりましたが、過去を見てくよくよするのではなく、しっかり前を向いてラスト1年をやっていきたい」パナソニックホールディングスから休部が発表された