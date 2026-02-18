◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)銅メダルを獲得した女子団体パシュート日本代表の郄木美帆選手がチームをたたえました。準決勝でオランダに敗れるも3位決定戦でアメリカに勝利し、同種目3大会連続でのメダル獲得となった日本。郄木選手は表彰式後の取材で「去年やおととしまでだと自分たちがここまでのレベルで戦えると想像がつかない