今季から三塁への本格コンバートに向け、渡部聖弥内野手（23）が宮崎・南郷キャンプでもがいている。特守ではコーチ陣の愛のむちで日々成長している様子。新たなポジションに挑戦している渡部は「キャンプでは（シーズン中で）三塁手として問題なく守れる準備をしたい」と必死に食らいついている。中でも鳥越ヘッドコーチとの特守は興味深かった。三塁線に鋭く飛ぶノックを捕球する渡部には球だけではなく鳥越コーチのゲキも飛