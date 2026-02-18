18日（水）午後は北風冷たく、日本海側ではふぶきになる見込みです。＜18日（水）の天気＞日本付近は高気圧の圏内ですが、日本海から低気圧が近づいています。夜にかけて発達しながら北海道に接近し、低気圧からのびる前線が本州付近を通過する見込みです。午前中は晴れるところが多いですが、午後は北日本の日本海側や北陸で雨や湿った雪が降り出しそうです。夕方以降は上空に寒気が流れ込むことで、広く雪に変わる予想です。風も