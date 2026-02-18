MLB・カブスの鈴木誠也選手が日本時間18日、キャンプのライブBPに登場。6打数3安打1本塁打とWBCに向けて好調ぶりをアピールしました。この日のライブBPでは左右の投手と対戦。右腕のブリガム投手からは2打数0安打に終わるも、左のウイックス投手からは4打数3安打1本塁打と左投手相手にはその打撃力を発揮しました。鈴木選手は15日のライブBPでもチームメイトの今永昇太投手から本塁打を放つなど、2投手から3打数2安打2本塁打を記録