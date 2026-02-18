宮崎県教育委員会は１７日、県立都城農業高（都城市）が管理する三股町の牛舎で飼育中の黒牛３頭が逃げ、うち１頭が道路上で軽自動車と衝突したと発表した。車は激しく損傷し、運転手が背中の痛みを訴えるなどした。牛にけがはない。発表によると、事故は１３日午後１０時半頃、牛舎から約１キロ離れた都城市神之山町の交差点で発生。２人が乗った軽自動車と、体重約５００キロの１頭が衝突した。３頭は繁殖用の牛で、１４日午