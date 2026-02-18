女子SP演技する李海仁＝ミラノ（共同）フィギュア女子でSP9位につけた20歳の李海仁（韓国）は2024年に飲酒と後輩の男子選手へのセクハラ騒動で一時、資格停止処分を受けた。韓国メディアによると、同選手とは恋愛関係だと主張してセクハラを否定。その後、処分が取り消されて五輪初出場への道が開けた。23年世界選手権で坂本花織に次ぐ銀メダルの実力者。今季自己最高の70.07点に「自分を褒めたい」と笑顔だった。（共同）